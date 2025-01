Et le métier le plus dangereux au monde est…

L’Aide à l’Église en détresse (AED) a enregistré en 2024 : 13 meurtres, 38 enlèvements et 71 arrestations de prêtres ou religieux. Des chiffres qui ont tristement augmenté en un an et qui illustrent les épreuves et difficultés rencontrées par ceux qui témoignent du Christ à travers le monde.

Prêtre ou religieux, un métier – ou plutôt une vocation – à haut risque ? C’est en tout cas ce que laissent entendre les derniers chiffres diffusés par l’Aide à l’Église en détresse. En 2024, elle a comptabilisé 13 meurtres, 38 enlèvements et 71 arrestations de prêtres ou religieux. Des chiffres supérieurs à ceux de 2023. Haïti est tristement en tête de la liste des enlèvements à la suite de l’effondrement général de la sécurité nationale, avec 18 prêtres et religieux enlevés en 2024 (en 2023, il y en avait deux). Le Nigeria reste l’un des pays les plus dangereux pour les prêtres et les religieux, mais la situation s’est nettement améliorée, avec 12 enlèvements signalés en 2024, un chiffre inférieur à celui de 2023.

En 2024, 13 prêtres ont ainsi été tués. Aux États-Unis, le père Robert Hoeffner a été tué chez lui, avec sa sœur, par un jeune homme qui a volé la voiture du prêtre et a ensuite tué son propre grand-père et un policier. Dans le même pays, le père Larry Johnson est mort des mains d’un homme qui prétendait avoir subi une attaque psychotique, entendant des voix qui lui disaient de tuer le prêtre pour "sauver l’humanité". Deux prêtres ont été tués en Afrique du Sud en un peu plus d’un mois : le père William Banda, originaire de Zambie, qui a été tué par un homme qui l’attendait dans son église, l’a accompagné à la sacristie où il l’a abattu, et le père Paul Tatu Mothobi, qui a été tué après avoir été témoin d’un meurtre. Le tueur a forcé le père Paul à monter dans une voiture et lui a tiré une balle dans la tête, apparemment pour s’assurer qu’il n’y ait pas de témoins.

Le don ultime de sa vie

En Espagne, un prêtre a également été assassiné en 2024. Le franciscain Juan Antonio Llorente Espín a été tué par un homme qui s’était introduit dans le monastère en criant qu’il voulait tuer tous les prêtres et qui en a blessé plusieurs avant de s’enfuir. Un crime similaire a eu lieu en Pologne, où le père Lech Lachowicz a été brutalement battu par un homme qui s’était présenté au presbytère. Le prêtre a succombé à ses blessures à l’hôpital. Le père Christophe Badjogou Komla, originaire du Togo mais servant au Cameroun, a été abattu lors d’une tentative de vol, tandis que le père Fabián Enrique Arcos Sevilla, originaire de l’Équateur a été retrouvé assassiné avec des signes d’une violence extrême près d’un conteneur de déchets, dans des circonstances qui n’ont pas encore été élucidées. Le père Ramón Arturo Montejo Peinado a également été brutalement assassiné lors d’une tentative de vol de sa voiture en Colombie.