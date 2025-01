En cas de doute, peut-on demander des preuves de l’existence de Dieu ?

Peut-être avez-vous eu des doutes sur l'existence de Dieu ou sur sa volonté, et peut-être avez-vous été tenté de lui demander des preuves, mais est-ce juste ?

Même les "grands" personnages de la Bible ont parfois vacillé et demandé des signes à Dieu. L'un d'entre eux était Gédéon, un juge d’Israël, qui fut appelé par un ange du Seigneur pour délivrer son peuple des Madianites (Jg 6,14). Cependant, doutant que le Seigneur était vraiment avec son peuple et que lui-même était vraiment appelé à une mission divine, il osa demander : "Pardon mon Seigneur ! Si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout ceci nous est-il arrivé ? […] Si j’ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe que c’est bien toi qui me parles". (Jg 6,13.17) Gédéon alla ensuite préparer une offrande et lorsque celle-ci fut présentée, un feu sortit du rocher pour la consommer : "Alors l’ange du Seigneur étendit le bâton qu’il tenait à la main, et il toucha la viande et les pains sans levain. Le feu jaillit de la roche, consuma la viande et les pains sans levain, et l’ange du Seigneur disparut". (Jg 6,21) Gédéon comprend alors qu'il est bien envoyé de Dieu et le Seigneur lui dit : "Que la paix soit avec toi ! Sois sans crainte ; tu ne mourras pas." (Jg 6,23)