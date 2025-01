[VIDÉO] Les croyants sont-ils trop crédules ?

Les croyants sont-ils trop crédules ? Avons-nous tendance à trop croire ce qu'on nous raconte ? Le père René-Luc explique que le regard des autres n'a pas d'importance et que ce qui compte vraiment, c'est d'avoir confiance en Dieu.

Les croyants ne sont pas un peu trop crédule ? Voilà une petite histoire à ce propos. Un jour, un jésuite vient dans un groupe de prière charismatique pour donner un enseignement sur la traversée de la mer rouge. Il est agacé par ceux qui voient des signes et des miracles partout. Il leur explique qu’il n'y a pas eu de miracles ! En effet, des scientifiques ont trouvé une zone marécageuse au nord du Nil où il y à peine 30 cm d’eau. C’est par-là que le peuple est passé !

Alors tous les membres du groupe de prière se mettent à louer le Seigneur et à sauter de

joie en disant : "Merci Seigneur pour ce miracle incroyable !" Le jésuite est stupéfait et leur dit : "Mais je viens de vous expliquer qu’il n’y a pas eu de miracle !" Ils lui répondent : "Vous ne vous rendez pas compte ? Dieu est tellement puissant qu’il a noyé toute l’armée des égyptiens en si peu d’eau !" Peu importe si on nous prend pour des crédules, ce qui compte c’est de toujours garder confiance Dieu !