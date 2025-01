[VIDÉO] 380 millions de chrétiens persécutés en 2024

Les chrétiens sont toujours persécutés dans le monde entier, et c’est inquiétant. L’ONG protestante Portes Ouvertes a publié le 15 janvier son index de persécution des chrétiens pour l’année 2024. Et cette année, la pression s’accentue encore sur les croyants à travers le monde. 380 millions de chrétiens sont aujourd’hui persécutés à travers le monde, soit 15 millions de plus qu’en 2023. 4.744 chrétiens sont enfermés en raison de leur foi, soit 600 de plus en un an. C’est aujourd’hui la quasi-totalité des pays du Moyen-Orient, d’Asie centrale et d’Afrique subsaharienne qui sont épinglés dans l’index. Et le trio de tête, la Corée du Nord, la Somalie et le Yémen, incarne bien les deux grandes menaces qui pèsent aujourd’hui sur les chrétiens. À savoir les persécutions venant des régimes autoritaires communistes ou religieux et des groupes terroristes islamistes.