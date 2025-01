Être exemplaire ? Pour le meilleur et pour le pire…

L’événement avait secoué le monde de l’entreprise. En 2005, Vineet Nayar, alors PDG de la multinationale indienne HCL Technologies, proclame : "Employees First, Customers Second". Plutôt que de se limiter à des discours, le chef d’entreprise incarne sa philosophie en rendant les finances accessibles à tous, en exigeant que les managers rendent des comptes à leurs équipes et en appliquant lui-même la transparence qu’il prône. Son geste d’exemplarité instaure un climat de confiance et d’autonomie, favorisant l’innovation et responsabilisant les salariés. Sa volonté de soutenir les employés en priorité — en les écoutant et en valorisant leurs idées — porte rapidement ses fruits : HCL Technologies connaît une croissance notable et les équipes gagnent en motivation. CQFD : un dirigeant engagé et exemplaire peut transformer profondément une organisation.