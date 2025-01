Vers un record d’inscriptions au Frat de Lourdes

Avant le Covid, le Frat de Lourdes, pèlerinage dédié aux lycéens d'Ile-de-France, rassemblait environ 10.000 jeunes tous les deux ans. En 2023, ils étaient 8.700. Deux ans après, Le Fraternel s’apprête à accueillir 12.300 lycéens. Si la clôture des inscriptions est prévue fin février (mais elle le sera peut-être avant en raison de l'affluence), l’association s’attend d’ores et déjà à une participation record. "On s’apprête à vivre un Frat historique", se réjouissent les organisateurs auprès d’Aleteia. C’est le diocèse de Versailles qui fournit le plus gros contingent de jeunes pèlerins avec, à ce jour, 2.130 inscrits, suivi par Nanterre (1.980) et Paris (1.950). Notons également le sursaut fait par les diocèses de Saint-Denis (1.000 inscrits) et de Pontoise (1.560) : le premier enregistre une augmentation de +52% d’inscrits et le second +35% par rapport à l’édition de 2018.