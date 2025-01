Poitiers a son nouvel archevêque

En juin 2006, le père Beau a été nommé évêque auxiliaire et vicaire général de l'archidiocèse de Paris et il a reçu l’ordination épiscopale le 8 septembre de la même année. En 2018, Mgr Beau a été nommé archevêques de Bourges, un diocèse comptant une centaine de prêtres pour une population de plus de 500.000 habitants. Au sein de la Conférence des évêques de France, il a été par ailleurs président du Conseil pour les ministres ordonnés et les laïcs en mission ecclésiale et membre du Conseil pour la pastorale des enfants et des jeunes.