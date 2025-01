Le miel, une nourriture biblique providentielle

Le Livre de l’Exode évoquant la liberté retrouvée des Hébreux libérés du joug de l’Égypte laisse une petite idée de la place du miel dans la culture biblique : "Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays, ruisselant de lait et de miel, vers le lieu où vivent le Cananéen, le Hittite, l’Amorite, le Perizzite, le Hivvite et le Jébuséen" (Ex 3,8). La Bible place ainsi parmi les nourritures d’abondance le miel, fruit du travail des abeilles et synonyme d’une richesse offerte par Dieu à son peuple quêtant la Terre promise. Cette idée de promesses et d’abondance est récurrente dans les Saintes Écritures, un espoir pour cette minorité fuyant les persécutions…