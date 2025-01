Pape François : “Parler d’un droit à l’avortement est inacceptable”

Dans la ligne de ses appels incessants depuis plus d’un an, il a demandé un cessez-le-feu en Terre sainte et la libération des otages israéliens à Gaza, « où la situation humanitaire est très grave et ignoble », a-t-il taclé. Le pontife, qui a eu ces derniers temps des mots très durs sur les agissements d’Israël, dénonçant un « génocide » dans la bande de Gaza, a cependant condamné « fermement » les « expressions grandissantes de l’antisémitisme, […] qui touchent un nombre croissant de communautés juives dans le monde ». Il a réitéré la position du Saint-Siège en faveur de deux États israélien et palestinien, et de la préservation du statut de Jérusalem comme « ville de la rencontre où chrétiens, juifs et musulmans cohabitent en harmonie et dans le respect ».