Les vedettes du hockey, ce sont elles

Ce sont elles les stars du match de hockey ! Le 8 janvier, lors du match de hockey sur glace qui opposait l'équipe de Detroit Red Wings à celle d'Ottawa Senator, deux religieuses chaldéennes ont volé la vedette au jeu. Une vidéo publiée le 8 janvier sur Instagram par le diocèse chaldéen de Saint Thomas, dans le Michigan (États-Unis), montre un beau moment de partage entre les deux femmes et le public. Dans une ambiance électrique, le grand écran qui filme parfois les tribunes n'a pas résisté à l'envie de montrer ces spectatrices inédites. Et cela a plu au public, que l'on entend acclamer avec chaleur les deux religieuses riant aux éclats. Bon enfant, ce dernier en redemande : alors que le caméraman filme d'autres visages, les spectateurs huent gentiment, pour de nouveau applaudir les deux religieuses, hilares. Des allers-retours opérés à... 14 reprises, selon le commentaire d'un spectateur présent lors du jeu. "J'étais à ce match, ils les ont probablement montrées sur grand écran environ 14 fois, et à chaque fois que la caméra était sur elles, la foule les applaudissait", relate-t-il.