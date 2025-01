La famille, élément structurant pour la majorité des jeunes

Quoi qu'il en soit, la famille reste bel et bien "une valeur structurante", considérée comme un refuge et le premier lieu d’éducation. Et 78% des jeunes estiment d’ailleurs qu’elle est plus importante que le travail. "Une proportion qui monte à 85% chez les jeunes ruraux", indique Stephan Lipiansky, le coordinateur du cycle d’étude dédié à la famille chez Vers le haut. Quant aux compétences que la famille aide à développer, les jeunes répondent l’autonomie (46%), la responsabilité (40%) et la confiance en soi (35%). La famille reste en effet le lieu idéal pour faire l'apprentissage de la courtoisie, de l'humilité, de la gratitude, de la sincérité et de la discrétion ! Et comme le définit Janine Boissard, romancière à succès et auteur de la saga L’Esprit de famille : "Avoir l’esprit de famille, c’est aimer se retrouver parmi les siens, non pour s’y enfermer, mais pour y prendre des forces afin de mieux s’ouvrir aux autres." En d'autres termes, la cohésion familiale trouve son plein épanouissement non pas dans le repli sur soi mais dans l’ouverture aux autres.