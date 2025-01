Jacques et Alix de Lépinau, un cidre au goût de Providence

Ce qui marque, chez Jacques et Alix, c’est cette concomitance d’énergie dépensée, de travail effectué dans l’exploitation, et une confiance totale en Dieu. Ils réalisent, avec courage et même audace, tout ce qui est à leur portée, et laissent le reste à la Providence. "On est très abandonné", abonde Alix. "Dès qu’on baisse les bras, des choses incroyables arrivent, Dieu ne nous laisse pas seuls." Jacques en donne un exemple très concret. Alors qu’il cherchait désespérément des caisses palettes d’occasion, et non neuves par souci d’économie, sa femme faisait de son côté une retraite en silence. À la fin de la retraite, une retraitante apprend à Alix que son mari est justement dans le négoce de palettes… et l’affaire est conclue. "On y voit ce que l’on veut y voir, mais avec les yeux de la foi, on observe des signes incroyables qui montrent que le Seigneur est toujours là", souligne Jacques.