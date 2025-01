Ce souci du beau rappelle, et voilà sûrement l’intérêt spirituel d’une telle lecture, que la Parole de Dieu doit être autant étudiée qu’aimée, et que la beauté est l’un des attributs du Père. Il a choisi de se révéler dans le Verbe, comment les mots qui le disent pourraient-ils être d’un médiocre intérêt ? Pour le montrer, voici quelques versets piochés au hasard de la subjectivité, très (trop ?) connus mais que la traduction de Le Maistre de Sacy renouvelle. Ainsi du psaume 22 : "C’est le Seigneur qui me conduit : rien ne pourra me manquer. Il m’a établi dans un lieu abondant en pâturages ; il m’a élevé près d’une eau fortifiante" (Ps 22, 1-2). Ou d’un verset qui invite à s’ouvrir à Dieu : "Me voici à la porte, et j’y frappe. Si quelqu’un entend ma voix et m’ouvre la porte, j’entrerai chez lui et je souperai avec lui, et lui avec moi" (Ap 3, 20). Et, pour finir, la découverte par le prophète Élie que le Créateur ne s’impose pas à ses créatures mais se montre dans la délicatesse : "Après le tremblement, il s’alluma un feu ; et le Seigneur n’était point dans ce feu. Après ce feu, on entendit le souffle d’un petit vent. Ce qu’Élie ayant entendu, il se couvrit le visage de son manteau" (1R 19, 12-13).