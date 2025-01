En période de deuil, de maladie ou de difficultés, les frères et sœurs sont souvent une source de réconfort et de force. Leur proximité et leur compréhension du contexte familial et affectif leur permettent d’offrir un soutien profond et efficace. Ils sont avec vous et comprennent votre douleur si vous perdez un parent ou un grand-parent. Cependant, il arrive que certains s’éloignent de leurs frères et sœurs en raison de différences ou d’aversions. Evitez que cela se produise ! Valorisez vos frères et sœurs, prenez soin de cette relation, cherchez à vous soutenir mutuellement. En cas de litige, apprenez à résoudre les conflits entre vous, à vous pardonner et à vous réconcilier. Car avoir un frère ou une sœur, c'est avoir un grand trésor.