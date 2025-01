Lors des funérailles du Père Guo, l'actuel évêque de Yanzhou, Mgr John Lu Peisen, a rappelé sa fidélité à l'Évangile dans les "hauts et les bas" de sa longue et tortueuse vie. "Le père Guo a consacré toute sa vie à écrire une merveilleuse histoire d’altruisme et d’amour à la lumière du Christ, utilisant sa vie comme un stylo et son temps comme de l’encre", a-t-il déclaré dans son homélie. "Aujourd’hui, beaucoup se souviennent de son regard profond mais chaleureux et de la phrase qui a inspiré d’innombrables jeunes prêtres et fidèles." "Le sacerdoce, a noté le Père Guo, n’est pas une profession mondaine, mais une grâce divine donnée par Dieu. Vous devez servir les fidèles sans vous laisser souiller par l’esprit mondain ; vous devez aimer tout le monde, sans rien chercher pour vous-même ; vous devez d’abord apprendre à vous pencher et à laver les pieds des autres, pour être digne de vous approcher du Corps et du Sang du Christ."