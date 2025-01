Lors de ce discours de 45 minutes en présence du Premier ministre, François Bayrou, et du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, le président a aussi abordé les 120 ans de la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l'État, en appelant à "une pédagogie de la laïcité". "Il s'agit de faire de la pédagogie pour que tout le monde comprenne la laïcité à la française", a résumé le président de la Conférence des évêques de France Mgr Éric de Moulins-Beaufort. Dans son discours, Emmanuel Macron a souligné "à quel point la laïcité n'est pas un concept excluant, mais un espace d'échange et de partage", a précisé le représentant des bouddhistes de France Antony Boussemart. Comme en rebond aux propos de François lors de sa visite en Corse, mi-décembre. Le Pape avait mis en avant une "saine laïcité", c’est-à-dire la possibilité de "libérer la croyance du poids de la politique et d’enrichir la politique par les apports de la croyance, en maintenant la nécessaire distance, la claire distinction et l’indispensable collaboration entre les deux".