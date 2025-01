Quelle sera la prochaine mission de Mgr Rey ?

Que va désormais faire l’évêque de 72 ans ? Dans ses entretiens à nos confrères de Famille chrétienne et du Figaro, il évoque cinq axes missionnaires : « le respect et la défense de la vie et la famille, l’engagement auprès des personnes en fragilité et des lieux de précarité, les enjeux relatifs à l’éducation et la culture, la présence chrétienne dans les médias et réseaux de communication et, enfin, la formation chrétienne et pastorale de ceux qui exercent des responsabilités dans l’Église et la société ».