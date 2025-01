Le sens de la “réparation” offerte au cœur du Christ dans “Dilexit nos”

Au XIXe siècle, une insistance démesurée sur la justice divine ainsi qu’une focalisation exagérée sur la dimension pénitentielle de la réparation, entraînèrent des déséquilibres au point de "penser que le sacrifice du Christ est incomplet ou partiellement efficace, ou que sa miséricorde n’est pas assez grande" (DN, 195). La réparation est tombée dans les écueils de l’intimisme, du dolorisme et du volontarisme. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, en France et, plus largement, en Occident, cela entraîna en réaction un rejet de la réparation, devenue incompréhensible et associée à un obscurantisme austère révolu. Ce sont justement ces écueils que dénonce le Pape pour reproposer à toute l’Église la doctrine authentique. Pour cela, il s’appuie sur sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et saint Jean-Paul II, dans "un esprit de réparation plus conforme à l’Évangile" (DN, 181), en replaçant la réparation "dans le contexte de la dimension sociale" (DN, 152) de la dévotion au Cœur de Jésus.