[EN IMAGES] Des éléphants au Vatican !

Avez-vous déjà vu... Un éléphant s'inviter au Vatican ? C'est désormais chose faite : ce mercredi 8 janvier 2025, alors que le Pape donnait la première audience générale de la nouvelle année, deux invités surprise se sont "glissés" dans la salle Paul VI où de nombreux fidèles étaient rassemblés pour écouter la catéchèse du jour. Il s'agissait bien d'éléphants, fort heureusement non des vrais, mais mécaniques. Apportés par une troupe de cirque africaine, "Circafrica" , en tournée à Rome jusqu'au 2 février, les deux gigantesques mammifères n'ont pas manqué d'attirer l'attention, accompagnés d'acrobates, de danseurs et de jongleurs hors pair. La troupe a pris la décision d'intégrer des animaux animatroniques, c'est-à-dire entièrement robotisés et contrôlés à distance, en lieu et place de véritables créatures destinées à vivre en liberté.