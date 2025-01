Afin de sauver leur couvent du délabrement, les Dominicains de Bordeaux se lancent dans un grand chantier d'une durée de cinq ans, qui verra la création d'un cloître et la rénovation de leur impressionnante bibliothèque contenant près de 40.000 ouvrages. Les trois bâtiments adjacents à l'église dans lesquels vivent les frères n'étant initialement pas conçus comme un couvent, la frontière entre espaces communautaires et ceux ouverts aux visiteurs est floue. Ces travaux permettront donc non seulement la mise aux normes des bâtiments, mais aussi la rationalisation de l'espace. Et de l'espace, il faut en créer : à Bordeaux, l'ordre des frères prêcheurs ne connaît pas la sécheresse des vocations. "Nous avons la chance d'avoir beaucoup de vocations ces temps-ci, c'est une grande grâce", explique le frère Jean-Thomas, "nous accueillons entre cinq et dix novices par an depuis quelques années, et cela implique de pouvoir loger convenablement ce petit monde". Le chantier doit permettre de créer de nouvelles cellules, mais aussi de rénover celles déjà existantes.