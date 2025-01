Pourquoi Jésus a-t-il invité Pierre à marcher sur l’eau ?

Pour bien saisir les enjeux de cette victoire, il est nécessaire de se reporter à l’épître aux Hébreux : "Comme les enfants [les hommes] avaient en partage la chair et le sang [la fragilité humaine], il [Jésus] s’en est revêtu également afin de pouvoir par sa mort anéantir celui qui détenait l’empire de la mort, c’est-à-dire le diable, et délivrer ceux que la crainte de la mort tenait toute leur vie dans l’esclavage" (He 2, 14-15). Le texte biblique affirme donc que le diable détenait l’humanité captive par le moyen de la crainte de la mort. En effet, cette crainte nous rend lâches, timorés, pusillanimes, et finalement égoïstes et repliés sur nous-mêmes. Aussi, se rendre maître de la mort équivaut-il à accéder à la liberté. Car dès lors que l’homme cesse de la craindre, de croire qu’il ne possède qu’une seule vie, celle d’ici-bas, il devient libre de ses mouvements et capable d’entreprendre des projets qu’il n’aurait jamais tenté de réaliser s’il avait continué à croire que son existence restait limitée à la dimension terrestre, immanente, et que faire le bien ne serait jamais récompensé.