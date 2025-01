Assez logiquement, la liturgie fait donc entendre, durant les messes de la semaine qui sépare Épiphanie et Baptême, les premières apparitions de Jésus inaugurant son ministère. Dans saint Matthieu le lundi, après la mort de son cousin assassiné par Hérode (cf. Mt 4), dans saint Luc le jeudi et le vendredi, lorsque le fils de Marie et de Joseph prend la parole dans la synagogue de Nazareth (cf. Lc 4-5), dans saint Jean le samedi, avec le passage de témoin entre Jean-Baptiste et le Christ : « Lui, il faut qu’il grandisse ; et moi, que je diminue » (cf. Jn 3). Et saint Marc ? Chose étonnante, le mardi et le mercredi, ce ne sont pas les commencements de la prédication de Jésus qui ont été choisis pour évangiles, mais la première multiplication des pains (Mc 6, 34-44) puis la marche sur les eaux (Mc 6, 45-52).