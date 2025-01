La communauté, trop peu nombreuse, s'apprête donc à quitter les lieux. Elle ne comptait plus que six moines et deux familiers. Devant le manque de vocations, la communauté n'a d'autre choix que de se répartir dans d'autres monastères de France et "entérine la prise de conscience qu’il n’y a plus d’espoir de croissance", confie le père abbé à Ouest France. L'avenir des bâtiments de l'abbaye demeure pour le moment inconnu. Une commission diocésaine doit se prononcer fin janvier à ce sujet. L'ensemble immobilier particulièrement vaste et ancien avait fait l'objet d'une rénovation pour favoriser l'accueil du public en 2016 : des travaux avaient ainsi été entrepris au niveau de l'hôtellerie.