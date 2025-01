Combattre la paresse en six étapes

Prenez-vous le temps chaque jour de marcher, de faire du jogging ou, au moins, de faire du sport ? Sortir n’est pas seulement bon pour le corps, mais aussi pour l’esprit et la volonté. Le sang circule plus rapidement, plus d’oxygène atteint le cerveau et les pensées distraites sont apaisées et organisées plus facilement. Vous pouvez aussi joindre l'agréable à l'utile et prendre soin de votre cœur pendant la promenade : invitez un ami ou vos parents à vous accompagner, appelez quelqu'un au téléphone et il vous sera plus facile de sortir.