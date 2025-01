Bonne année… de curiosité et de culture

"À chaque fois que je souhaite une bonne année, il y a des guerres, des épidémies, des famines et des catastrophes en tous genres. Cette année, je suis en grève !" m’envoie un ami quelque peu fataliste. C’est drôle, ce n’est pas faux, et pourtant il faut bien se souhaiter une bonne année à tous et je le fais avec joie. Si nous nous souhaitons de bonnes et belles choses en ce début d’année, ce sont des signes d’amitié et d’espérance. Le monde, nous le savons, ne sera pas meilleur et il suffit de regarder notre histoire commune pour constater la succession de périodes tendues, orageuses, difficiles mais notre histoire est très partiale : on ne raconte pas ce qui est beau, les joies, les partages et l’amitié. Nous préférons disserter sur les difficultés comme les films l’illustrent si bien : on passe une heure et demie dans la tension de l’intrigue pour finir par une happy end qui n’a plus rien à raconter, le bonheur se vit pleinement mais ne passionne pas les autres.