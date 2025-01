Chaque jour, tenter d’aimer davantage

D’autant que chaque jour de nouvelles découvertes remettent en cause des principes que nous pensions indépassables. Sur la mort par exemple : s’il est reconnu que les éléphants de savane vivent un deuil lors de la mort d’un proche, des chercheurs rapportent entre 2022 et 2023 avoir découvert des pratiques jusque-là inobservées. Ainsi, différents troupeaux d’éléphants sauvages d’Asie « ont traîné leurs bébés morts jusqu’à des fossés d’irrigation dans le nord de la région du Bengale, et les y ont enterrés. Dans les cinq cas, les chercheurs ont trouvé les pattes des éléphanteaux sortant du sol, la tête, la trompe et le dos recouverts de terre » rapporte le National Geographic (4/06/2024). « Ce comportement ne transparaît pas chez les autres espèces non-humaines » poursuit l’article avant d’ajouter qu’il s’agit là de la première preuve d’un enterrement complet dans le monde animal. Vertige devant cette nature qui ne cesse de prendre à défaut le regard blasé que l’homme depuis la Renaissance pose sur elle.