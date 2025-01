À Saint-Leu-la-Forêt, le curé bénit les natifs de chaque mois

Seigneur Dieu,

Toi qui es la source de toute vie,

nous Te rendons grâce pour le don de la vie,

et en particulier pour celles et ceux qui célèbrent leur naissance au mois de ... .

Nous Te prions de bénir chacun d’entre eux,

de les garder dans Ta lumière et Ta paix tout au long de l’année.

Que cette nouvelle année de leur vie soit remplie de Ta grâce,

qu’ils ressentent Ta présence chaque jour,

et qu'ils soient accompagnés par Ton amour et Ta sagesse.

Que leur cœur soit toujours ouvert à Ta volonté,

et que leurs pas soient guidés par la lumière du Christ,

Toi qui es la vraie lumière qui éclaire toute l’humanité.

Seigneur, accorde-leur la santé, la joie et la prospérité,

qu'ils connaissent Ta paix intérieure,

et qu'ils soient des témoins de Ton amour

là où ils vivent et dans toutes leurs relations.

Que chaque moment de leur vie soit une occasion de grandir dans la foi et dans l'espérance.

Nous Te confions particulièrement leurs intentions, leurs projets et leurs rêves,

qu'ils soient remplis de Ton Esprit Saint et qu'ils trouvent en Toi leur véritable bonheur.

Nous Te demandons cela par Jésus-Christ, notre Seigneur,

qui vit et règne avec Toi dans l'unité du Saint-Esprit,

Dieu, pour les siècles des siècles.