Pourquoi la messe a besoin de paroles et d’actes

L’Église catholique veille à ce que chaque célébration liturgique soit une combinaison de paroles et d’actions. La liturgie, en particulier celle de la messe, n’est jamais unidimensionnelle, se concentrant uniquement sur un type de communication. "Une célébration sacramentelle est une rencontre des enfants de Dieu avec leur Père, dans le Christ et l’Esprit saint, et cette rencontre s’exprime comme un dialogue, à travers des actions et des paroles", précise ainsi le Catéchisme de l’Église catholique (CEC 1153).