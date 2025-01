D’après Longeviquest, en 2018, à l’occasion de son cent-dixième anniversaire, la supercentenaire a reçu une bénédiction apostolique du pape François. Un sacré cadeau ! La religieuse, qui est une passionnée de Dieu… et de football (c’est une fervente supportrice du SC Internacional), est décrite par ses proches comme une femme de foi et d’une grande générosité. Elle vit aujourd’hui à Porto Alegre dans une maison de retraite près de la maison provinciale de sa congrégation. Et elle a un secret de jouvence bien à elle qu’elle avait confié au journal espagnol ACI Prensa à l’occasion de ses 115 ans : "Mon secret, mon grand secret, c’est de prier. Je prie le rosaire chaque jour pour tous les peuples du monde".