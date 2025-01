[HOMÉLIE] À l’école des Mages, faisons le tri

Là où les Mages ont été sages, c’est dans l’écoute et l’application du conseil reçu en songe de ne pas retourner chez Hérode et de regagner leur pays par un autre chemin. Ils ne l’ont pas "ghosté" de façon irrationnelle sur un coup de tête. Ils ont été "divinement avertis en songe" comme on peut l’être d’un danger, comme Noé fut "divinement averti en songe" du Déluge. La Lettre aux Hébreux lui rend d’ailleurs hommage : "Grâce à la foi, Noé accueillit cet oracle avec respect et construisit une arche pour le salut de sa famille" (He 11, 7). Mais il ne suffit pas de recevoir un avertissement ou un conseil, encore faut-il le suivre ! Et la Lettre aux Hébreux va encore plus loin qui estime pour Noé que "sa foi condamnait le monde, et lui reçut en héritage la justice qui s’obtient par la foi"." Sa foi condamnait le monde" : l’expression est terrible si l’on y réfléchit. La foi de ceux qui font confiance en Dieu condamne les cœurs endurcis. Ainsi, à chaque messe, nous prions pour ceux qui ne croient pas en Dieu, pour qu’ils écoutent leur conscience et leur cœur.