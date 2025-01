Et si, à l’heure des grandes résolutions, on acceptait sa vie telle qu’elle est ?

Plus beau, plus fort, plus riche… Les choses peuvent toujours être meilleures, plus faciles ou plus confortables. Mais la meilleure résolution n’est-elle pas d’accepter sa vie telle qu’elle est aujourd’hui ?

Janvier est la période de l'année où l'envie de tourner la page et de changer pour quelque chose de mieux est forte. Les abonnements aux salles de sport et l'utilisation des applications de rencontre montent en flèche car nombreux sont ceux qui commencent à prendre des mesures pour atteindre leurs objectifs. Et si, cette année, on envisageait différemment les choses ? Il est tentant de souhaiter que les choses soient différentes ou même de souhaiter être différent. Cependant, un exercice plus fructueux ne serait-il pas d’accepter qui nous sommes et ce que nous avons en ce moment ?

Les choses peuvent toujours être meilleures, plus faciles ou plus confortables : lorsqu’il fera beau, que j’aurai un nouvel emploi, une nouvelle maison, un conjoint, un bébé, lorsque je perdrai du poids, ou obtiendrai mon diplôme... Mais la vie se déroule maintenant ! On ne nous donne qu’aujourd’hui. Le père Walter Ciszek est un excellent exemple. Prêtre jésuite d’origine américaine, il espérait passer sa vie en tant que missionnaire à l’étranger. Au lieu de cela, il a été capturé et placé en captivité dans des camps de travail sibériens et des prisons soviétiques pendant des années. Ce n’était pas la mission à laquelle il s’attendait, mais il a choisi d’accepter sa nouvelle situation et de l’accepter pleinement.

Accepter sa vie telle qu’elle est aujourd’hui

Comment accepter sa vie telle qu’elle est aujourd’hui ? Petit exercice facile : prenez un stylo et du papier et dressez la liste des dix meilleures choses de votre vie en ce moment. Ces choses peuvent être liées à l’environnement et au travail (la maison dans laquelle je vis en ce moment, son emplacement et son espace, la flexibilité du travail), à la santé (santé mentale stable, actuellement sans maladie) ou à des aspects très pratiques (avoir assez à manger, le don de la vue et de la mobilité). Notez également des moments de la journée qui vous procurent de la joie. Il peut s'agir d'entendre l'un de ses enfants rire aux éclats pendant une lecture à voix haute, de la vue sur le chêne de la cour depuis sa fenêtre à l'étage, ou d'entendre le pas caractéristique de son mari qui descend du travail pour sa pause déjeuner.