Âgé de 41 ans, le prêtre assassiné avait été ordonné le 11 janvier 2015. Il était pharmacien et gérait plusieurs établissements de santé locaux, tels que les écoles d'infirmières, de sages-femmes et le laboratoire médical de l'hôpital Notre-Dame de Lourdes à Ihiala. Dans son communiqué, le diocèse demande à tous "des prières et des messes" pour l'âme du père Tobias, tandis que la police enquête sur l'affaire pour comprendre les motifs du meurtre. Cet incident se produit deux semaines à peine après l’enlèvement de Mgr Godwin Okpala, archevêque anglican retraité de 75 ans, du même diocèse de Nnewi, et dont on est toujours sans nouvelles.