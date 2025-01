"Aujourd’hui, nous faisons face à une véritable ‘catastrophe éducative’. Ce n’est pas une exagération. En raison des guerres, des migrations et de la pauvreté, environ 250 millions d’enfants sont privés d’instruction". Voilà le message lancé par le pape pour appeler les catholiques du monde entier à prier durant le mois de janvier à cette intention. Les données de l’UNESCO, sur lesquelles se fonde le pape, montraient en septembre 2023 que le nombre d’enfants non scolarisés avait augmenté de six millions depuis 2021. Dans le monde, 16% des enfants et des jeunes - du primaire au deuxième cycle du secondaire - ne sont pas scolarisés. L’Afrique subsaharienne accueille près de 30% du total des enfants non scolarisés dans le monde. Un enfant africain sur cinq ne va pas à l’école.