Jan Čep s’exila à Paris où il poursuivit son travail de traducteur. Il donnait régulièrement des interviews à la Rádio Svobodná Evropa (Radio Europe Libre). Un jour, il rapporta une nouvelle de Václav Kosmák, découverte durant son enfance, dont il avait oublié le titre. Romancier et humoriste, Kosmák était aussi prêtre ! Il raconte : "Quelque part au milieu des champs, loin des villages et loin des villes, autour de minuit se rencontrent un vieil homme et un jeune homme, l’ancienne et la nouvelle année. C’est un moment comme suspendu hors du temps ; l’un s’en va et passe les rênes à l’autre qui lui succède. Le vieil homme est fatigué, plein d’amertume et de déceptions. Le jeune homme l’écoute avec méfiance, mais aussi avec respect ; il est secrètement convaincu que le vieil homme exagère, que le monde n’est pas si mauvais et que, quoi qu’il en soit, il s’en sortira mieux. Il sent dans ses membres et dans ses veines la sève d’une vie nouvelle ; le monde s’ouvre devant lui comme un espace inépuisable d’espoir et de bonté.