L’une des représentations artistiques de Jésus les plus populaires de ces deux derniers siècles montre Jésus avec son cœur exposé et, dans certains cas, tenant son cœur dans ses mains. Mais pourquoi ? Tout d’abord, l’image du cœur hors du corps évoque l’ouverture du côté de Jésus sur la croix. Le Directoire sur la Piété Populaire et la Liturgie explique : "Les Pères de l’Église invitèrent les fidèles à approfondir le mystère du Christ en entrant par la porte ouverte de son Cœur. Ainsi, saint Augustin déclare : "l’entrée est accessible grâce au Christ qui en est la porte. Celle-ci s’est ouverte pour toi aussi, quand son Cœur fut ouvert par la lance. Souviens-toi de ce qui en jaillit, et choisis donc par où tu peux entrer. Du côté du Seigneur qui mourait sur la croix, le sang et l’eau jaillirent, au moment où son Cœur fut ouvert par la lance. L’eau te procure la purification et le sang la rédemption".