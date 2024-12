Comment parler de Dieu ? La lumineuse réponse de Benoît XVI

"Parler de Dieu veut dire tout d’abord avoir bien clair ce que nous devons apporter aux hommes et aux femmes de notre temps ; non pas un Dieu abstrait, une hypothèse, mais un Dieu concret, un Dieu qui existe, qui est entré dans l’histoire et qui est présent dans l’histoire ; le Dieu de Jésus Christ comme réponse à la question fondamentale du pourquoi et du comment vivre", reprend-il. Pour parler de Dieu à notre époque, il faut donc nouer un dialogue, le rencontrer et apprendre à l’écouter. Mais il faut aussi le connaître : "Parler de Dieu exige une familiarité avec Jésus et son Évangile, suppose notre connaissance personnelle et réelle de Dieu et une forte passion pour son projet de salut, sans céder à la tentation du succès, mais en suivant la méthode de Dieu lui-même."