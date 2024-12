Il tient également à souligner la grande valeur de former les futurs prêtres à être des apôtres de la fraternité et de l'unité, surtout dans un contexte comme celui du Burkina Faso. "Beaucoup de séminaristes ont des parents musulmans et même si cela a pu être une déception pour eux au début, ils finissent par l’accepter. Mais aujourd'hui, si on n'y prend pas garde, la cohésion sociale peut être menacée", souligne le recteur. "C'est pourquoi il est fondamental de former de futurs prêtres qui favorisent la communion. L’Église est au service de la société, elle doit travailler pour l’unité", a-t-il expliqué.