Revendre les cadeaux de Noël…et l’affection qui va avec ?

Le 24 ou le 25 décembre, selon les traditions familiales de chacun, il est habituel de s’offrir des cadeaux. Ils font la joie des enfants, dont le regard s’illumine à la vue de ces paquets chatoyants occupant leurs chaussures. Parfois, cependant, certains, petits ou grands, sont déçus après avoir découvert ce qui emballait le papier soigneusement plié. Un vêtement que l’on ne mettra jamais, un objet de décoration qui n’est pas au goût du destinataire, un livre alors que la personne ne lit jamais… Bref, une déception qui ne peut pas vraiment s’exprimer et doit laisser la place à un sourire et à des remerciements convenus, et convenables. De gustibus et coloribus non est disputandum ( "des goûts et des couleurs il ne faut pas discuter") dit ainsi le fameux proverbe latin…