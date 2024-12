La gloire est un poids !

Parler de la gloire de Dieu, dans la tradition biblique, consiste donc à reconnaître le poids infini du Créateur : dans son existence-même, dans ses hauts faits, dans ses manifestations grandioses. Le livre de l’Exode peut ainsi dire : "Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers." (Ex 14, 18) Où Dieu met tout son poids dans la balance au détriment des oppresseurs de son peuple. Et encore, dans la bouche d’Aaron, cette prophétie, "vous verrez la gloire du Seigneur", réalisée le lendemain : "du côté du désert, et voici que la gloire du Seigneur apparut dans la nuée." (Ex 16, 7.10)