En cuisinant avec sa grand-mère, Constance Duboquet régale Instagram

C’est justement en voulant reproduire la recette des crêpes de votre grand-mère que votre aventure commune sur les réseaux sociaux a commencé en 2020. Après avoir posté sa recette sur votre compte Instagram sans aucune arrière-pensée, vous avez reçu des centaines de messages. Pourquoi avez-vous voulu réitérer et poursuivre cette expérience ?

Ce week-end-là, je voulais ne pas rater ma pâte et j’ai décidé de filmer ma grand-mère. Je ne suis pas du tout branchée réseaux sociaux à titre personnel. À l’époque, j’avais une centaine d’amis qui me suivaient. J’ai posté la vidéo en me disant que quelqu’un serait content d’avoir la recette de ma grand-mère. Je me suis retrouvée avec 3.000 abonnés. Cette émulation m’a fait d’abord peur : tous ces gens que je ne connaissais pas et qui commentaient la vidéo de ma grand-mère… Et puis, mes proches m’ont conseillé de lire les messages. Il y avait beaucoup d’amour, des personnes qui parlaient de leur propre grand-mère. J’ai eu l’impression d’être utile pour les gens. J’ai donc voulu continuer non seulement pour eux mais aussi pour ma grand-mère.