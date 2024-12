Pourquoi lire la dernière BD de Brunor

Devant le succès de cette démarche auprès des élèves, Brunor décide d’organiser une série d’interventions sur le thème de la foi et de la science. Il les appelle les "Indices pensables". En substance, il ne s’agit pas de "preuves", mais d’indices que l’on peut retrouver dans la nature et qui permettent de savoir quelque chose de Dieu. "On ne peut pas parler de preuves contraignantes, mais il existe effectivement, dans la nature des indices qui permettent de conclure à l’existence d’un être séparé de la création, cause de lui-même et créateur de toutes choses", explique Brunor.