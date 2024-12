La Création aussi fête Noël !

Mais ce n’est pas tout. La Nasa a également partagé la photographie d’une nouvelle merveille de Noël, une "couronne" d’étoiles et de gaz. Comme l'amas de l'arbre de Noël, celui-ci est également constitué de jeunes étoiles et est connu sous le nom de NGC 602. "L’amas d'étoiles NGC 602 se trouve à la périphérie du Petit Nuage de Magellan, l'une des galaxies les plus proches de la Voie Lactée, à environ 200.000 années-lumière de la Terre", précise la Nasa. "Les étoiles de NGC 602 contiennent moins d'éléments lourds que le Soleil et la plupart des autres galaxies. Au contraire, les conditions qui règnent dans NGC 602 ressemblent à celles des étoiles découvertes il y a des milliards d'années, lorsque l'univers était beaucoup plus jeune."