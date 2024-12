Jésus est-il aussi le Roi de toutes les planètes et de toutes les galaxies ?

L'univers signifie tout ce qui existe, et il désigne non seulement l'espace, la matière et l'énergie qui la fait mouvoir, mais également le temps lui-même. L’univers inclut la Terre et la Lune, mais aussi toutes les autres planètes, ainsi que leurs lunes, les astéroïdes et les comètes qui gravitent autour du Soleil. Ce dernier est l'une des centaines de milliards d'étoiles de la Voie lactée, et la plupart de ces étoiles possèdent leurs propres planètes, appelées exoplanètes.