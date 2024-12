[VIDÉO] Les chrétiens de Syrie unissent leurs voix

Alors que la Syrie traverse aujourd'hui de profonds bouleversements, les chrétiens unissent leurs voix pour se faire entendre. "Nous sentons que nous vivons un moment important de notre histoire, un moment important pour notre futur aussi", assure Mgr Jacques Mourad, archevêque de Homs. "On est appelés à unir notre voix et notre regard pour l'avenir, pour ce que nous voulons en tant chrétiens et participer à ce nouveau gouvernement que nous souhaitons pour notre pays. C'est un chemin à faire dans cette période, pour établir une déclaration claire et qui rassemble la voix de tous les chrétiens de la Syrie."