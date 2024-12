Des sauveteurs auprès du Sauveur

Qui a dit que le sapin de Noël devait forcément être un arbre ? La Confrérie de la Miséricorde de Florence a publié le 19 décembre sur les réseaux sociaux une vidéo avec son propre sapin de Noël réalisée à partir… de neuf de leurs ambulances ! Ces dernières étaient se sont réunies devant la place de la cathédrale Santa Maria del Fiore de Florence et se sont habilement stationnées afin de former un sapin. Et parce que tout sapin qui se respecte doit être décoré, c’est avec leurs gyrophares bleus allumés que les ambulances ont pris place ! On y voit ensuite des bénévoles en tenue pénétrer dans la cathédrale et se diriger vers la crèche, à l'image des bergers venus célébrer la naissance de Jésus.