[CONTE DE NOËL] La nuit de Noël des gargouilles de Notre-Dame

Dans la crèche, les personnages n’ont pas bougé, seule la figurine sacrée a changé de position. Elle s’est légèrement soulevée, le bras droit levé, la main ouverte comme une offrande. Raphaël, le plus âgé des trois, fronce les sourcils et regarde plus attentivement ces ombres maléfiques. "Non, ce n’est pas le Diable, constate-t-il. Ce sont les gargouilles et les chimères." À l’énoncé de cette réalité, l’Enfant Jésus lève cette fois ses deux petites mains et les tend vers le vitrail, comme pour bénir la horde de pierre. Et l’on entend, cette fois distinctement des grognements, des ronronnements plutôt, de satisfaction. L’archevêque discerne dans le visage de l’Enfant Jésus un clignement d’œil, comme un acquiescement. Il se retourne alors vers le vitrail de la Charité et, dans un geste large, trace le signe de croix. Une lumière vive suit l’intervention de l’évêque et l’on entend une clameur venue de l’extérieur.