Aimer quelqu’un, c’est reconnaître son bien et le vouloir

L’amour est le « lien de la perfection » (1 Co 13, 2), décrite dans l’hymne de la charité de saint Paul, avec ses quinze caractéristiques. Force qui exclut la mort, si on en croit l’étymologie a-mors, contraire de la mort, elle est faite pour vivre et engendrer la vie contre la mort. « Aimer quelqu’un c’est lui dire : tu ne mourras pas ! » (Gabriel Marcel). Et Dieu qui a tout créé par amour vit que cela était bon. L’amour tend à faire l’unité, non comme un moyen mais comme une fin. L'Écriture n’a de cesse de nous montrer les trouvailles d’un Dieu d’amour pour sauver l’homme de ses contradictions. Il a parfait la création avec un homme et une femme, unis dans l’amour, pour lancer la folle aventure de l’humanité vers la tendresse et la bonté divines. Conjugué ici-bas en de multiples variantes, eros conjugal, philia fraternelle, storgé familiale et agapé sacrificielle, philantropia universelle. Comme émotion et comme sentiment, l’amour est toujours numéro Un au hit-parade des désirs de l’homme. Né dans le désir et souvent dans le plaisir, il aspire au don de soi désintéressé. Sur la terre nous avons tout le temps d’apprendre à aimer à la suite de Jésus qui est venu pour nous l’enseigner. Nous ne le ferons bien que dans le ciel où la foi et l’espérance ne servent plus à rien, et où seule la charité demeure.