Pour Kylian Mbappé, “Dieu a un plan pour tout le monde”

"J’essaie de rendre tout ce qu’on m’a donné, parce que j’ai toujours cru que j’étais un privilégié et que tout ce qui m’arrivait était un cadeau de Dieu." S’il fait régulièrement parler de lui pour ses exploits sportifs, c’est sur un autre registre que Kylian Mbappé, capitaine de l’équipe de France de football et joueur du Real Madrid, s’est exprimé lors d’un entretien dans l’émission Clique sur Canal+. Âgé de 26 ans, le joueur s’est confié avec humilité et simplicité sur la foi qui l’anime. "Dieu a un plan pour tout le monde", y assure-t-il. "Parce que j’ai la chance d’être bien entouré, j’ai la chance d’avoir eu un don à la naissance aussi, j’essaye d’en faire quelque chose mais pas que pour moi. J’essaye de faire profiter un maximum de gens."