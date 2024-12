L’Eucharistie et les bergers

Les bergers auraient pu hésiter à quitter leur poste, car leur mission était de protéger les brebis des dangers, en particulier des loups. Mais en cet enfant, en ce Sauveur, Christ et Seigneur, est né justement un Protecteur, Celui qui sauvera ses fidèles de toute menace, de toute attaque, de tout mal. En l’adorant, les bergers découvriront cette vérité. L’ange les invite à prendre un risque mais aussi à faire confiance. Et, comme le dit le texte, "ils se hâtèrent d’y aller" (Lc 2,16). Lorsqu’ils arrivent, ils découvrent "le nouveau-né couché dans la mangeoire" (Lc 2,16), trouvant ainsi Celui pour lequel leur cœur a été fait. Rien n’est plus puissant que la présence réelle de Dieu. Comme l’écrivait le théologien Gabriel Marcel (1889-1973) : "Autrui, quand je le sens présent, me renouvelle intérieurement. Sa présence est révélatrice : elle me fait être plus pleinement moi-même que je ne serais sans elle".