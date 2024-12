Femmes : des pistes pour augmenter votre confiance en vous

Les femmes perdent souvent confiance en elles lorsqu’elles se demandent ce que les autres pourraient penser ou dire. Elles se préoccupent de l’opinion des autres et peuvent constamment chercher leur approbation. Tout cela engendre un sentiment d'insécurité. Apprenez à vous voir comme Dieu vous voit, c’est-à-dire avec une bienveillance et un amour infini. Vous pouvez méditer sur ces paroles du Seigneur qui rappellent le prix et la valeur de chacun à Ses yeux : “Je t’ai appelé par ton nom, tu es à moi. Tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur et je t’aime” (Is 43, 1.4).